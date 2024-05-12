Молдова проведе 5-денні військові навчання для резервістів

Про це йдеться на сайті відомства.

Як стверджують у міністерстві, резервістів попередньо викличуть до територіальних військових центрів за місцем прописки для роз'яснення військової обстановки, а також для вручення наказів про участь у навчаннях.

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Метою 5-денних навчань є перевірка навичок резервістів та ознайомлення їх з технікою та озброєнням Національної армії. Протягом цих п'яти днів учасники вивчатимуть військові статути та братимуть участь у стрільбах.

У відомстві додали, що підготовка резервістів відбувається відповідно до Плану підготовки Національної армії до 2024 року та Закону "Про резерв Збройних Сил". Наступні навчання розпочнуться у червні.