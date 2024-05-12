Молдова проведе 5-денні військові навчання для резервістів
Міністерство оборони Молдови оголосило про проведення нових мобілізаційних навчань з резервістами, що триватимуть 20-24 травня та 27-31 травня
Про це йдеться на сайті відомства.
Як стверджують у міністерстві, резервістів попередньо викличуть до територіальних військових центрів за місцем прописки для роз'яснення військової обстановки, а також для вручення наказів про участь у навчаннях.
Читайте також: Чи може Придністров’я стати частиною РФ та які загрози для України. Пояснюємо суть конфлікту
Метою 5-денних навчань є перевірка навичок резервістів та ознайомлення їх з технікою та озброєнням Національної армії. Протягом цих п'яти днів учасники вивчатимуть військові статути та братимуть участь у стрільбах.
У відомстві додали, що підготовка резервістів відбувається відповідно до Плану підготовки Національної армії до 2024 року та Закону "Про резерв Збройних Сил". Наступні навчання розпочнуться у червні.
-
Речниця МЗС Росії Марія Захарова порівняла політику президентки Молдови Маї Санду з Третім рейхом, розкритикувавши перейменування державної мови на румунську.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.47 Купівля 39.47Продаж 39.98
- EUR Купівля 42.36Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе