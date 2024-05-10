У МЗС РФ назвали політику Санду геноцидом. Молдова відповіла

Про це Захарова сказала в інтерв'ю пропагандистам ТАСС.

Нагадаємо, у березні 2023 року в Молдові перейменували державну мову на румунську.

"Що стосується Санду, ви знаєте, я думаю, що це ж можна порівняти з експериментами Третього рейху. Ось тільки тоді й там так експериментували із національністю людей, з їхньою мовою... Дивіться, що Санду робить. Іншої паралелі й немає. Вона переписала людей буквально, не питаючи їх, заново за шаблоном, трафаретом — наклала й обвела ті кружечки, які потрібно, інші викреслили, зафарбували й викинули", - заявила російська дипломатка.

"В одну секунду молдавська мова за розчерком пера уряду Санду перетворилася на румунську. А що це, як не елементи геноциду щодо цілого народу?" - додала вона.

Реакція Молдови

У МЗС Молдови, коментуючи заяву Захарової, сказали, що дипломатка виявляє неповагу до народу, навчаючи людей, якою мовою їм говорити.

"Сумно, коли російський дипломат намагається вчити нас, хто ми і якою мовою говоримо, виявляючи повну відсутність поваги до нашого народу. Реальна проблема полягає в тому, що Марія Захарова давно забула, що таке чесність і порядність, а це зводить до нуля цінність її висловлювань", - цитує NewsMaker заяву відомства.