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Санду: Після перемоги України з'явиться можливість врегулювати конфлікт у Придністров'ї

19 серпня, 2023 субота
06:35
Війна з Росією Мая Санду

Молдова розраховує на те, що після перемоги України у війні з РФ, можуть з'явиться геополітичні умови мирного врегулювання придністровського конфлікту

Про це заявила президента Молдови Мая Санду, яку цитує "RadioMoldova".

"Ми живемо у мирі завдяки українській армії. І ми теж за цей час зробили все, щоб не допустити втягування нашої країни у війну, щоб зберегти порядок і мир у нашому суспільстві, щоб боротися з брехнею", - зазначила вона.

Санду додала, що країна зацікавлена у врегулюванні придністровського конфлікту.

"Я ще раз повторюю, що рішення, які ми бачимо, лише мирні. Можливо, коли Україна переможе у цій війні та поверне свої території, з'явиться геополітична можливість, яка дозволить нам врегулювати конфлікт мирним шляхом", - наголосила президентка Молдови.

Окрім цього, за словами Санду, придністровська проблема вирішуватиметься поступово, "бо все досить складно", а процес реінтеграції має відбуватися так, щоб це не призвело "до подальшого послаблення молдовської держави та демократичних процесів".

Що передувало

Міністерство оборони Росії вдруге впродовж дня 23 лютого поширило повідомлення про те, начебто Україна готується до вторгнення у Придністров’я. Попри те, що вранці офіційна влада Молдови вже заперечила цю інформацію.

Американські аналітики припускають, що Кремль створює умови для проведення операцій під чужими прапорами на міжнародному кордоні Чернігівської області та в Молдові. 

У травні стало відомо, що Санду вважає, що членство в ЄС може убезпечити Молодову від того, щоб стати наступною метою РФ та виражає сподівання, що початок переговорів розпочнеться "найближчими місяцями". Пізніше вона додала, що Росія не є стратегічним партнером для держави через її дії.

Після цього мітингувальники закликали уряд прописати в Конституції Молдови її мету вступити до ЄС, забезпечити якнайшвидший початок переговорів про вступ до Союзу, підтримати зміцнення держструктур, а також завершити взаємопідключення енергомереж Молдови та ЄС, аби позбавити країну російського шантажу..

Світ
Росія
Молдова
Придністров'я
Військові новини
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