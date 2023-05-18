Санду заявила, що Молдова хоче якнайшвидше вступити до ЄС, оскільки побоюється загрози від РФ
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна хоче якнайшвидше вступити до ЄС, оскільки остерігається загрози з боку Росії
Про це вона сказала в інтерв'ю AFP.
Санду вважає, що членство в ЄС може убезпечити Молодову від того, щоб стати наступною метою РФ та виражає сподівання, що початок переговорів розпочнеться "найближчими місяцями"
"Звичайно, ніщо не зрівняється з тим, що відбувається зараз в Україні, але ми бачимо ризики й віримо, що можемо врятувати нашу демократію лише в складі ЄС", - сказала глава держави.
"Ми віримо, що Росія й надалі залишатиметься великим джерелом нестабільності в наступні роки, і нам потрібно захистити себе", - наводить видання слова Санду, сказані під час саміту Ради Європи в Ісландії, який завершився у вівторок.
Президентка наголосила, що вважає реалістичною перспективу членства Молдови в ЄС. Попри це, видання зазначає, що Молдова може мати значні складнощі під час вступу - серед них крихка економіка, енергетична безпека та питання Придністров’я, де проживає 30 тисяч проросійськи налаштованих громадян.
"Нам потрібна геополітична можливість, щоб ми змогли вирішити конфлікт", - описує Санду ситуацію з невизнаним Придністров'ям.
Коментуючи можливість співпраці з РФ Санду заявила, що Молдова готова співпрацювати лише з "демократичними країнами, з країнами, які поважають територіальну цілісність інших країн, які поважають систему, засновану на міжнародних правилах".
- 18 травня прем’єр Дорін Речан заявив, що Молдова відмовилася від газу та електрики РФ після того, як припинила залежності після початку повномасштабної війни в Україні.
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