Про це вона сказала в інтерв'ю AFP.

Санду вважає, що членство в ЄС може убезпечити Молодову від того, щоб стати наступною метою РФ та виражає сподівання, що початок переговорів розпочнеться "найближчими місяцями"

"Звичайно, ніщо не зрівняється з тим, що відбувається зараз в Україні, але ми бачимо ризики й віримо, що можемо врятувати нашу демократію лише в складі ЄС", - сказала глава держави.

"Ми віримо, що Росія й надалі залишатиметься великим джерелом нестабільності в наступні роки, і нам потрібно захистити себе", - наводить видання слова Санду, сказані під час саміту Ради Європи в Ісландії, який завершився у вівторок.

Президентка наголосила, що вважає реалістичною перспективу членства Молдови в ЄС. Попри це, видання зазначає, що Молдова може мати значні складнощі під час вступу - серед них крихка економіка, енергетична безпека та питання Придністров’я, де проживає 30 тисяч проросійськи налаштованих громадян.

"Нам потрібна геополітична можливість, щоб ми змогли вирішити конфлікт", - описує Санду ситуацію з невизнаним Придністров'ям.

Коментуючи можливість співпраці з РФ Санду заявила, що Молдова готова співпрацювати лише з "демократичними країнами, з країнами, які поважають територіальну цілісність інших країн, які поважають систему, засновану на міжнародних правилах".