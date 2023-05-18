У Молдові заявили про повну відмову від російського природного газу та електроенергії
18 травня прем’єр Дорін Речан заявив, що Молдова відмовилася від газу та електрики РФ після того, як припинила залежності після початку повномасштабної війни в Україні
Про це інформує The Guardian з посиланням на Доріна Речана на конференції з питань безпеки в Бухаресті.
"Якщо на початку війни 100% енергії, яку споживала Молдова, надходила з Росії, то сьогодні Молдова може існувати абсолютно без природного газу чи електроенергії з РФ", - сказав Речан.
Повідомляється, що зміни не вплинуть на вартість природного газу для споживачів.
"Молдова більше не споживає російський газ, вона інтегрована в європейську енергетичну мережу як технічно, так і комерційно", - додав прем'єр-міністр Молдови.
- 14 квітня повідомлялося, що міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що країни Балтії шукатимуть рішення, як зупинити імпорт скрапленого нафтового газу з РФ до країн Балтії, який торік збільшився більш ніж удвічі.
- Чехія вперше в новітній історії країни відмовилася від поставок російського природного газу в першому кварталі 2023 року.
- У РФ доходи від нафти і газу впали на 52%, а дефіцит бюджету вже перевищив запланований річний показник.
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