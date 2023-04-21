Про це повідомили на офіційному сайті міністерства промисловості та торгівлі країни.

"Вперше в новітній історії Чехії ми обійшлися без поставок газу з Росії протягом першого кварталу року. Це велике досягнення. Я не знаю жодної іншої країни, яка змогла б протягом року позбутися майже стовідсоткової залежності від імпорту газу з Росії. Ми всі зробили свій внесок у це, тому що скорочення споживання зіграло вирішальну роль", - заявив міністр торгівлі Чехії Юзеф Сікела.

Зокрема зазначається, що з початку 2023 року природний газ надходив до Чехії з Норвегії, а скраплений газ — морем через Бельгію та Нідерланди. Весь транзит загальним обсягом у 1,71 млрд кубометрів газу здійснювався через Німеччину.

Окрім цього, у міністерстві також повідомили, що запаси газу станом на 20 квітня становлять 1,668 млн кубометрів, і за наявними даними це найвище значення принаймні з 2015 року.