Чехія вперше в історії не купувала російський газ впродовж кварталу з початку року, - уряд
Чехія вперше в новітній історії країни відмовилася від поставок російського природного газу в першому кварталі 2023 року
Про це повідомили на офіційному сайті міністерства промисловості та торгівлі країни.
"Вперше в новітній історії Чехії ми обійшлися без поставок газу з Росії протягом першого кварталу року. Це велике досягнення. Я не знаю жодної іншої країни, яка змогла б протягом року позбутися майже стовідсоткової залежності від імпорту газу з Росії. Ми всі зробили свій внесок у це, тому що скорочення споживання зіграло вирішальну роль", - заявив міністр торгівлі Чехії Юзеф Сікела.
Зокрема зазначається, що з початку 2023 року природний газ надходив до Чехії з Норвегії, а скраплений газ — морем через Бельгію та Нідерланди. Весь транзит загальним обсягом у 1,71 млрд кубометрів газу здійснювався через Німеччину.
Окрім цього, у міністерстві також повідомили, що запаси газу станом на 20 квітня становлять 1,668 млн кубометрів, і за наявними даними це найвище значення принаймні з 2015 року.
- 14 квітня повідомлялося, що міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс заявив, що країни Балтії шукатимуть рішення, як зупинити імпорт скрапленого нафтового газу з РФ до країн Балтії, який торік збільшився більш ніж удвічі.
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