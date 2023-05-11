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У РФ доходи від нафти і газу впали на 52%, а дефіцит бюджету вже перевищив запланований річний показник

11 травня, 2023 четвер
01:23
Економіка долар євро валюта обмін

Дефіцит бюджету Росії за перші чотири місяці цього року склав 3,4 трлн рублів - на весь рік дефіцит був запланований на рівні трохи менше 3 трлн рублів

Про це свідчать дані Мінфіну РФ, повідомляє BBC.

Росія вперше за багато років стикається з таким дефіцитом. Про зростання бюджетних ризиків з початку року попереджають економісти.

Основні причини дві. По-перше, через нафтове ембарго та стелю цін на нафту різко впали нафтогазові доходи бюджету. Вони виявилися більш ніж на 52% нижчими, ніж у перші чотири місяці 2022 року. Мінфін Росії намагається вирішити цю проблему за допомогою своєрідного податкового маневру, але поки що його ефект не помітний.

По-друге, це дуже високі витрати бюджету. Вже було витрачено понад 11 трлн рублів – це на 26% більше ніж рік тому. Щобільше, це понад третина всіх запланованих на рік витрат.

Російські чиновники неодноразово говорили, що високе зростання видатків пов'язане з тим, що цього року змінився порядок видатків: якщо раніше витрачали більше наприкінці року, то тепер більша частина витрат припала на початок. Але економісти пишуть, що у квітні влада продовжувала витрачати по сотні мільярдів рублів на добу.

Загалом, щоб дефіцит не став ще більшим, владі Росії найближчими місяцями таки доведеться затягнути пояси. Але не ясно, чи це можливо. Мінфін більше не публікує дані про те, на які статті влада витрачає бюджетні гроші.

Агентство Bloomberg, а за ним видання The Bell підрахували, що за рік обсяг засекречених видатків бюджет підскочив у два рази - з 880 млрд до більш ніж 2 трлн рублів. Засекречено найчастіше військові витрати, а також витрати на правоохоронну систему. Незасекречені військові витрати зросли в перші три місяці року також майже вдвічі – з 256 млрд. рублів у 2022 році до 501 млрд. у 2023 році.

  • Чи можливо скоротити ці витрати у розпал війни? Навряд чи. Якщо владі не вдасться знайти спосіб збільшити доходи бюджету, то у них залишається два варіанти – далі витрачати резерви або позичати всередині країни в умовах, коли зовнішні ринки для Росії закриті.
  • Нагадаємо, 10 травня Швейцарія заморозила активи російського центрального банку на майже $8,3 млрд.
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