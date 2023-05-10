Про це інформує Федеральна рада Швейцарії.

29 березня рада ухвалила обов'язкове подання звітності щодо резервів та активів, це зобов'язання також застосовується в ЄС відповідно до санкцій проти Росії. Утім до визначеного терміну - 12 квітня, відповідні документи не були отримані.

"Загальна сума зареєстрованих резервів та активів російського центрального банку, що зберігаються у Швейцарії, становить близько 7,4 млрд швейцарських франків", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що цю суму активів слід відрізняти від іншої суми заморожених коштів та активів у Швейцарії (8,4 млрд доларів), останніми є ті, що належать або контролюються особами, компаніями чи організаціями, які перебувають під санкціями, та підлягають заморожуванню активів.

"У ЄС тривають дискусії про те, чи слід інвестувати активи російського Центробанку, а отримані кошти використовуватиме відновлення України. Швейцарія уважно стежить за цими обговореннями", - пише Федеральна рада.

Звітність Центробанку РФ залишиться обов'язковою і здійснюватиметься щокварталу.