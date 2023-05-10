Швейцарія заморозила активи російського центрального банку на майже $8,3 млрд
У Швейцарії перебувають майже 8,3 млрд доларів резервів та активів Центрального банку РФ. Нині Федеральна рада ухвалила заморозити російські фінанси
Про це інформує Федеральна рада Швейцарії.
29 березня рада ухвалила обов'язкове подання звітності щодо резервів та активів, це зобов'язання також застосовується в ЄС відповідно до санкцій проти Росії. Утім до визначеного терміну - 12 квітня, відповідні документи не були отримані.
"Загальна сума зареєстрованих резервів та активів російського центрального банку, що зберігаються у Швейцарії, становить близько 7,4 млрд швейцарських франків", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що цю суму активів слід відрізняти від іншої суми заморожених коштів та активів у Швейцарії (8,4 млрд доларів), останніми є ті, що належать або контролюються особами, компаніями чи організаціями, які перебувають під санкціями, та підлягають заморожуванню активів.
"У ЄС тривають дискусії про те, чи слід інвестувати активи російського Центробанку, а отримані кошти використовуватиме відновлення України. Швейцарія уважно стежить за цими обговореннями", - пише Федеральна рада.
Звітність Центробанку РФ залишиться обов'язковою і здійснюватиметься щокварталу.
- Також Австрія підтримує санкції ЄС та США проти Росії та заморозила майже 2 мільярди євро фінансових активів країни-агресора.
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