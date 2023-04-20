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Австрія заморозила фінансові активи Росії на майже €2 млрд

20 квітня, 2023 четвер
19:49
Економіка Австрія

Австрія підтримує санкції ЄС та США проти Росії та заморозила майже 2 мільярди євро фінансових активів країни-агресора

Про це у твіттер повідомив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер.

"Сьогодні я прийняв у Відні заступника міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і відмиванням грошей Браяна Нельсона", - йдеться у повідомленні.

Міністр зазначив, що ця зустріч є особливою. Під час війни РФ проти України стратегічні відносини між ЄС та США мають велике значення.

"Ефективне застосування санкцій проти Росії в інтересах Австрії, Європи та США. Ми підтримуємо санкції Заходу проти агресора та заморозили майже 2 мільярди євро фінансових активів з початку війни", - додав Бруннер.

  • Нагадаємо, 11 квітня у Австрії заявили, що арештують Путіна в разі його приїзду.
  • 15 квітня стало відомо, що Австрія буде підтримувати Україну та Молдову на їх шляху до Євросоюзу усіма можливими способами.
  • Австрія також допомагає Україні з розмінуванням територій у рамках "програми підтримки для України" від ОБСЄ.

Світ
Австрія
санкції проти Росії
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