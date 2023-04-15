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"Підтримаємо усіма можливими способами": президент Австрії про вступ України у ЄС

15 квітня, 2023 субота
04:22
Україна Австрія

Австрія буде підтримувати Україну та Молдову на їх шляху до Євросоюзу усіма можливими способами

Про це заявив федеральний президент Австрії Александер Ван дер Беллен у четвер у Відні під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомляє Укрінформ.

"Ми вітаємо бажання України та Молдови приєднатися до ЄС. Це підбадьорює, і це добре для усіх нас. Ми будемо підтримувати ці дві країни на їх шляху до Євросоюзу усіма можливими способами", - сказав Ван дер Беллен.

Він зазначив, що Австрія також підтримує членство в ЄС країн Західних Балкан.

За словами австрійського президента, під час зустрічі з польським колегою було обговорено війну РФ проти України та спільні заходи ЄС на підтримку України.

"І ми займаємо тут єдину позицію, що ми, як Союз, і надалі повинні стояти спільно, згуртовано та солідарно на стороні незалежної України", - наголосив він.

  • На цій же пресконференції Анджей Дуда заявив, що Польща передаватиме Україні МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку винищувачами FA-50 та згодом F-35.
Вступ в ЄС
Австрія
Війна з Росією
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