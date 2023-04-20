Про це в інтерв'ю заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, повідомляє Укрінформ.

Австрія розглядає різні варіанти допомоги Україні з розмінуванням територій та вже робить свій гуманітарний внесок.

"Ми швидко відреагували на заклик українського уряду надати підтримку в гуманітарному розмінуванні. Австрія вже робить свій внесок у розмінування в Україні в рамках "Програми підтримки для України" ОБСЄ", - зазначив Шалленберг.

Водночас глава МЗС додав, що австрійська сторона розглядає й інші варіанти допомогти Україні з розмінуванням.