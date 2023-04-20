Австрія робить свій внесок у розмінування в Україні, - очільник МЗС Шалленберг
Австрія допомагає Україні з розмінуванням територій у рамках програми підтримки від ОБСЄ
Про це в інтерв'ю заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, повідомляє Укрінформ.
Австрія розглядає різні варіанти допомоги Україні з розмінуванням територій та вже робить свій гуманітарний внесок.
"Ми швидко відреагували на заклик українського уряду надати підтримку в гуманітарному розмінуванні. Австрія вже робить свій внесок у розмінування в Україні в рамках "Програми підтримки для України" ОБСЄ", - зазначив Шалленберг.
Водночас глава МЗС додав, що австрійська сторона розглядає й інші варіанти допомогти Україні з розмінуванням.
- Нагадаємо, 11 квітня у Австрії заявили, що арештують Путіна в разі його приїзду.
- А 15 квітня стало відомо, що Австрія буде підтримувати Україну та Молдову на їх шляху до Євросоюзу усіма можливими способами.
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