У Австрії заявили, що арештують Путіна в разі його приїзду

Про це сказала в інтерв'ю Tagesspiegel Кароліна Едтштадлер.

"Австрія виконуватиме свої зобов’язання згідно з міжнародним і кримінальним правом. Я була кримінальним суддею у своїй цивільній професії, і видача цього міжнародного ордера на арешт МКС (Міжнародного кримінального суду, - ред.) означає, що якщо він (російський президент Володимир Путін, - ред.) потрапить на австрійську землю, арешт повинен бути здійснений", - сказала міністерка у справах ЄС та конституції.

Едтштадлер наголосила, що Австрія продовжуватиме військово не підтримувати Україну.

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"Ми завжди були дуже чіткими. Австрія є нейтральною у військовому відношенні, але аж ніяк не політично нейтральною. Ми солідарні з людьми в Україні, ми підтримуємо їх гуманітарно та економічно, але не тоді, коли йдеться про постачання зброї. І навпаки, ми не блокуємо рішення про підтримку ЄС через так зване ірландське застереження і наше конструктивне утримання тут", - додала Едтштадлер.