У Австрії заявили, що арештують Путіна в разі його приїзду
Міністерка у справах ЄС та конституції в уряді Австрії Кароліна Едтштадлер заявила, що російського диктатора Володимира Путіна заарештують після в'їзду в країну
Про це сказала в інтерв'ю Tagesspiegel Кароліна Едтштадлер.
"Австрія виконуватиме свої зобов’язання згідно з міжнародним і кримінальним правом. Я була кримінальним суддею у своїй цивільній професії, і видача цього міжнародного ордера на арешт МКС (Міжнародного кримінального суду, - ред.) означає, що якщо він (російський президент Володимир Путін, - ред.) потрапить на австрійську землю, арешт повинен бути здійснений", - сказала міністерка у справах ЄС та конституції.
Едтштадлер наголосила, що Австрія продовжуватиме військово не підтримувати Україну.
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"Ми завжди були дуже чіткими. Австрія є нейтральною у військовому відношенні, але аж ніяк не політично нейтральною. Ми солідарні з людьми в Україні, ми підтримуємо їх гуманітарно та економічно, але не тоді, коли йдеться про постачання зброї. І навпаки, ми не блокуємо рішення про підтримку ЄС через так зване ірландське застереження і наше конструктивне утримання тут", - додала Едтштадлер.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. У відповідь заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив завдати ракетного удару по суду в Гаазі.
- Бразилія, яка є членом міждержавного союзу БРІКС, припустила ймовірність арешту Путіна.
- А Угорщина не заарештовуватиме Володимира Путіна, якщо той в'їде в країну. Будапешт уважає, що рішення про видачу ордера на арешт президента РФ сприятиме ескалації.
- У міністерстві закордонних справ Угорщини вважають, що ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна від Міжнародного кримінального суду є "символічним сигналом", проте такі кроки не наближають закінчення війни в Україні.
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