У Орбана заявили, що не заарештують Путіна, якщо він приїде на територію Угорщини
Угорщина не заарештовуватиме Володимира Путіна, якщо той в'їде в країну. Будапешт уважає, що рішення про видачу ордера на арешт президента РФ сприятиме ескалації
Про це заявив голова апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергелі Гуяш, передає Reuters.
Відповідаючи на запитання, чи заарештують Путіна, якщо він приїде до Угорщини, Гуяш сказав, що Римський статут не було вбудовано в угорську правову систему.
"Ми можемо послатись на угорський закон і на його підставі не можемо заарештувати президента Росії", - сказав Гуяш.
Він також сказав, що уряд Угорщини "не сформував позицію" щодо ордера на арешт Путіна.
"Ці рішення не найвдаліші, оскільки вони ведуть до подальшої ескалації, а не до миру, це моя особиста суб'єктивна думка", - додав Гуяш.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. У відповідь заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив завдати ракетного удару по суду в Гаазі.
- Бразилія, яка є членом міждержавного союзу БРІКС, припустила ймовірність арешту Путіна.
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