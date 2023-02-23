Російське міноборони вдруге за день заявило, начебто Україна готує вторгнення у Придністров’я
Міністерство оборони Росії вдруге впродовж дня поширило повідомлення про те, начебто Україна готується до вторгнення у Придністров’я
Таку інформацію розміщено в телеграм-каналі російського міністерства.
У повідомленні йдеться про те, що "київський режим активізував підготовку до вторгнення". За версією міноборони Росії, Збройні Сили України готують таку акцію у відповідь на нібито наступ російських військ з території Придністров'я.
Міністерство оборони Російської Федерації також написало, що біля Придністров’я "фіксується значне накопичення особового складу та військової техніки українських підрозділів", "розгортання артилерії на вогневих позиціях, а також безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією ПМР"
У російському міністерстві додали, що така провокація української влади "несе пряму загрозу російському миротворчому контингенту, розгорнутому на законних підставах у Придністров'ї". І запевнили, що російські збройні сили "адекватно відреагують на підготовку провокації української сторони", не уточнивши подробиць.
Наразі в уряді Молдови не відреагували на це повідомлення.
- Зауважимо, це вже вдруге за день 23 лютого в міноборони Росії поширюють тезу про начебто підготовку України до провокації у Придністров’ї. Попри те, що вранці офіційна влада Молдови вже заперечила цю інформацію.
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