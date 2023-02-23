Російське міноборони вдруге за день заявило, начебто Україна готує вторгнення у Придністров’я

Таку інформацію розміщено в телеграм-каналі російського міністерства.

У повідомленні йдеться про те, що "київський режим активізував підготовку до вторгнення". За версією міноборони Росії, Збройні Сили України готують таку акцію у відповідь на нібито наступ російських військ з території Придністров'я.

Міністерство оборони Російської Федерації також написало, що біля Придністров’я "фіксується значне накопичення особового складу та військової техніки українських підрозділів", "розгортання артилерії на вогневих позиціях, а також безпрецедентне нарощування польотів безпілотної авіації ЗСУ над територією ПМР"

У російському міністерстві додали, що така провокація української влади "несе пряму загрозу російському миротворчому контингенту, розгорнутому на законних підставах у Придністров'ї". І запевнили, що російські збройні сили "адекватно відреагують на підготовку провокації української сторони", не уточнивши подробиць.

Наразі в уряді Молдови не відреагували на це повідомлення.