Міноборони РФ заявило, що Україна готує збройну провокацію в Придністров'ї, у Молдові спростовують
Російське міністерство оборони звинуватило Україну в підготовці збройної провокації на території Придністров'я, а влада Молдови спростувала це
Про це міноборони РФ написало у телеграмі.
Міністерство оборони РФ опублікувало повідомлення, де звинуватило українську владу в підготовці збройної провокації в Придністров'ї: "Як привід для вторгнення планується інсценування наступу російських військ з території Придністров'я. Для цього українські диверсанти, які беруть участь у постановочному вторгненні, будуть переодягнуті у форму військовослужбовців ЗС Російської Федерації".
На що канал з інформацією від уряду Молдови в телеграмі спростував ці тези.
"Влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних та перевірених джерел Республіки Молдова", - ствердили в пресслужбі.
- Керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що ризик вторгнення РФ на молдовську територію зберігається і може реалізуватися вже у 2023 році, але це залежатиме від ходу бойових дій в Україні.
- Українська розвідка перехопила план Кремля щодо руйнування політичної ситуації в Молдові: Москва планувала знищити в країні демократію та захопити владу - у Кишиневі підтвердили цю інформацію.
- Речниця МЗС РФ Марія Захарова ствердила, буцімто Кремль не намагався здійснити держпереворот у Молдові, натомість Київ хоче втягнути свого сусіда у війну з Росією.
- Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, на тлі інформації про плани РФ відкрити новий фронт в країні, заявив, що влада виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту.
- Аналітики ISW ствердили, що Володимир Путін може просувати наративи щодо "історичних кордонів" для виправдання агресії проти Молдови й країн Центральної Азії.
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