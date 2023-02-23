Про це міноборони РФ написало у телеграмі.

Міністерство оборони РФ опублікувало повідомлення, де звинуватило українську владу в підготовці збройної провокації в Придністров'ї: "Як привід для вторгнення планується інсценування наступу російських військ з території Придністров'я. Для цього українські диверсанти, які беруть участь у постановочному вторгненні, будуть переодягнуті у форму військовослужбовців ЗС Російської Федерації".

На що канал з інформацією від уряду Молдови в телеграмі спростував ці тези.

"Влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних та перевірених джерел Республіки Молдова", - ствердили в пресслужбі.