Молдова за мирне врегулювання придністровського конфлікту, - прем'єр Речан про плани РФ відкрити новий фронт
Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, на тлі інформації про плани РФ відкрити новий фронт в країні, заявив, що влада виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту
Про це інформує Moldova1.
Прем'єр підтвердив заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Росія хоче відкрити новий фронт через Молдову.
"Я кілька разів казав, що є ще кілька сценаріїв дестабілізації, зараз названий лише один. Вони включають кілька елементів, у тому числі ті, які ви згадали зі слів пана президента Зеленського, але я також зазначив, що наші інституції готові протистояти таким викликам", – сказав Дорін Речан.
Голова уряду в Кишиневі наголосив, що це лише один із планів Росії, водночас влада готова протистояти таким викликам і втрутиться, аби забезпечити мир і стабільність у країні.
Речан заявляє, що Молдова значно посилила свої можливості після спроб дестабілізувати ситуацію в країні восени 2022 року, тому влада зараз готова "до різних сценаріїв, спрямованих на безпеку Республіки Молдова".
"Ще раз зазначу: наше завдання – забезпечити мир і стабільність в країні, в тому числі та щодо території лівобережжя Дністра. Республіка Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми повинні узгодити наші цілі з точки зору миру та безпеки", - додав прем'єр-міністр.
- Керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що ризик вторгнення РФ на молдовську територію зберігається і може реалізуватися вже у 2023 році, але це залежатиме від ходу бойових дій в Україні.
- Українська розвідка перехопила план Кремля щодо руйнування політичної ситуації в Молдові: Москва планувала знищити в країні демократію та захопити владу - у Кишиневі підтвердили цю інформацію.
- Речниця МЗС РФ Марія Захарова ствердила, буцімто Кремль не намагався здійснити держпереворот у Молдові, натомість Київ хоче втягнути свого сусіда у війну з Росією.
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