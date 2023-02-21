Про це інформує Moldova1.

Прем'єр підтвердив заяви президента України Володимира Зеленського про те, що Росія хоче відкрити новий фронт через Молдову.

"Я кілька разів казав, що є ще кілька сценаріїв дестабілізації, зараз названий лише один. Вони включають кілька елементів, у тому числі ті, які ви згадали зі слів пана президента Зеленського, але я також зазначив, що наші інституції готові протистояти таким викликам", – сказав Дорін Речан.

Голова уряду в Кишиневі наголосив, що це лише один із планів Росії, водночас влада готова протистояти таким викликам і втрутиться, аби забезпечити мир і стабільність у країні.

Речан заявляє, що Молдова значно посилила свої можливості після спроб дестабілізувати ситуацію в країні восени 2022 року, тому влада зараз готова "до різних сценаріїв, спрямованих на безпеку Республіки Молдова".

"Ще раз зазначу: наше завдання – забезпечити мир і стабільність в країні, в тому числі та щодо території лівобережжя Дністра. Республіка Молдова виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту, і ми повинні узгодити наші цілі з точки зору миру та безпеки", - додав прем'єр-міністр.