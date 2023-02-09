Зеленський передав Санду інформацію про плани Кремля щодо захоплення влади в Молдові

Про це Володимир Зеленський заявив під час виступу на спеціальному засіданні Європейської Ради 9 лютого, передає РБК-Україна.

Так, президент України Володимир Зеленський ствердив, що передав своїй колезі Маїі Санду дані про плани Кремля щодо взяття Молдови під контроль:

"Нещодавно я говорив з президенткою Молдови Маєю Санду та проінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці: детальний російський план політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує, хто коли і внаслідок яких дій збирається зламати Молдову, демократичний порядок цієї країни і встановити контроль над нею", - розповів президент України.

Володимир Зеленський додав, що він не знає, чи віддала Москва наказ діяти саме за цим планом, однак в ньому впізнається те, що РФ збиралася робити.

"Ми впізнали в цьому саме те, що вони вже намагалися робити проти України та проти інших держав, зокрема в Європі", - додав президент.