У ISW відповіли, для чого Путін може використати наратив про "історичні кордони"

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти нагадали, що в середу 22 лютого Володимир Путін виступив на стадіоні в Лужниках на мітингу до Дня захисників Вітчизни в Москві. Тоді російський диктатор заявив, що "нині точиться боротьба за історичні кордони Росії та російський народ". Так, раніше цей наратив лунав перед початком повномасштабного вторгнення.

В ISW звернули увагу, що інших помітних заяв Володимир Путін не зробив.

"Концепція "історичних кордонів" Росії може бути використана для виправдання агресії майже проти будь-якого сусіда Росії, а також проти Молдови та держав Центральної Азії, які не мають спільного кордону з Росією, оскільки всі вони містять території, які колись належали або до Радянського Союзу, або до Російської імперії, або до обох", - кажуть аналітики.

Прикметно, що російський диктатор також скасував власні укази від 2012 року щодо розвитку дружніх відносин між державами на основі рівності, поваги до їх суверенітету та територіальної цілісності й зобов'язання Росії активно шукати шляхи розв'язання питання Придністров'я на основі поваги до територіальної цілісності Молдови.

"Відкликання указу 2012 року не вказує на те, що Путін має намір напасти на Молдову - захід, для якого йому бракує військового потенціалу, - хоча це вказує на ескалацію його постійних зусиль з підриву молдовської держави",- додали в ISW.