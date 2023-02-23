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У ISW відповіли, для чого Путін може використати наратив про "історичні кордони"

23 лютого, 2023 четвер
06:48
Світ путін

Аналітики ISW ствердили, що Володимир Путін може просувати наративи щодо "історичних кордонів" для виправдання агресії проти Молдови й країн Центральної Азії

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти нагадали, що в середу 22 лютого Володимир Путін виступив на стадіоні в Лужниках на мітингу до Дня захисників Вітчизни в Москві. Тоді російський диктатор заявив, що "нині точиться боротьба за історичні кордони Росії та російський народ". Так, раніше цей наратив лунав перед початком повномасштабного вторгнення.

В ISW звернули увагу, що інших помітних заяв Володимир Путін не зробив.

"Концепція "історичних кордонів" Росії може бути використана для виправдання агресії майже проти будь-якого сусіда Росії, а також проти Молдови та держав Центральної Азії, які не мають спільного кордону з Росією, оскільки всі вони містять території, які колись належали або до Радянського Союзу, або до Російської імперії, або до обох", - кажуть аналітики.

Прикметно, що російський диктатор також скасував власні укази від 2012 року щодо розвитку дружніх відносин між державами на основі рівності, поваги до їх суверенітету та територіальної цілісності й зобов'язання Росії активно шукати шляхи розв'язання питання Придністров'я на основі поваги до територіальної цілісності Молдови. 

"Відкликання указу 2012 року не вказує на те, що Путін має намір напасти на Молдову - захід, для якого йому бракує військового потенціалу, - хоча це вказує на ескалацію його постійних зусиль з підриву молдовської держави",- додали в ISW.

  • Керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце заявив, що ризик вторгнення РФ на молдовську територію зберігається і може реалізуватися вже у 2023 році, але це залежатиме від ходу бойових дій в Україні.
  • Українська розвідка перехопила план Кремля щодо руйнування політичної ситуації в Молдові: Москва планувала знищити в країні демократію та захопити владу - у Кишиневі підтвердили цю інформацію.  
  • Речниця МЗС РФ Марія Захарова ствердила, буцімто Кремль не намагався здійснити держпереворот у Молдові, натомість Київ хоче втягнути свого сусіда у війну з Росією. 
  • Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, на тлі інформації про плани РФ відкрити новий фронт в країні, заявив, що влада виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту.
Росія
Молдова
Володимир Путін
Військові новини
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