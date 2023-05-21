Про це пише NewsMaker.

Зазначається, що мітингувальники закликали уряд прописати в Конституції Молдови її мету вступити до ЄС, забезпечити якнайшвидший початок переговорів про вступ до Союзу, підтримати зміцнення держструктур, а також завершити взаємопідключення енергомереж Молдови та ЄС, аби позбавити країну російського шантажу.

Окрім того, учасники акції вважають, що підвищення рівня життя та вигоди від співпраці з ЄС сприятимуть мирному врегулюванню конфлікту в невизнаному Придністров'ї.

"У зв'язку з бажанням громадян Молдови змінити країну на європейському шляху, ми закликаємо інститути Євросоюзу продовжити підтримку нашої країни та прийняти Молдову до європейської сім'ї після виконання умов приєднання. Молдова зробила вибір", - йдеться у декларації.

Президентка Мая Санду виступила на мітингу та заявила, що місце країни в Євросоюзі і це мрія, яка має стати реальністю.

На площі Великих національних зборів у центрі Кишинева зібралися 75 тисяч громадян - президентка зазначила, що мітингарі хочуть сказати чітко і впевнено: молдавани - європейці.

"Наш проєкт і мета – Молдова має стати членом Європейського Союзу. Це не лише моє зобов'язання, на цьому шляху нас підтримує Європейський Союз. Цього вимагає народ Молдови. Щоразу, коли народ виходив на вулиці, він просив захищати їхні права. Він просив на виборах і просить зараз, коли ми знову зібралися разом, щоб вирішити долю Молдови. Європа – це не просто політичний слоган. Європа - це спосіб життя, мрія, яка має стати реальністю. Це шанс нашого народу жити у світі, спокої та добробуті", - каже Санду.

Вона наголосила, що ЄС - це єдиний шлях, який може гарантувати безпеку для населення країни. За словами президентки, вже до 2030 року Молдова може стати членом Європейського Союзу, а діти, народжені цьогоріч, підуть до першого класу, коли країна вже буде в ЄС.

Глава держави також виступила 5 мовами - румунською, російською, українською, гагаузькою та болгарською.

"Європейський Союз захищає та підтримує етнічні групи та їх культури. Вступ Молдови до Європейського Союзу - це означає бути рівними з громадянами європейських держав, це означає пишатися нашою країною та різноманіттям, це означає, що ми поважаємо себе і нас поважає весь світ", - заявила Санду.