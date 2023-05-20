Про це вона сказала в інтерв’ю проєкту NonFiction, повідомляє ЄП.

Відповідаючи на питання, чи є Росія та Молдова стратегічними партнерами, Санду сказала, що не знає, коли таке партнерство було.

"Якщо тебе не поважають, це напевне не стратегічне партнерство. Коли Росія тримає проти волі нашого народу 30 років війська на нашій території - це не стратегічне партнерство. Коли, знову ж таки, всілякі блокади нашого експорту, коли ти платиш за газ дуже високі ціни й усе одно вони скорочують постачання газу на 60% без будь-яких причин – то що це за стратегічне партнерство?" - зауважила Санду..

Путіна вона назвала "людиною, яка почала війну, і в ній гинуть дуже багато невинних людей", а РФ - "державою, де людське життя нічого не варте".