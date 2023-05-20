Якщо тебе не поважають, це не стратегічне партнерство, - Санду про відносини між РФ та Молдовою протягом 30 років
Президентка Молдови Мая Санду вважає, що Росія не є стратегічним партнером для держави через її дії
Про це вона сказала в інтерв’ю проєкту NonFiction, повідомляє ЄП.
Відповідаючи на питання, чи є Росія та Молдова стратегічними партнерами, Санду сказала, що не знає, коли таке партнерство було.
"Якщо тебе не поважають, це напевне не стратегічне партнерство. Коли Росія тримає проти волі нашого народу 30 років війська на нашій території - це не стратегічне партнерство. Коли, знову ж таки, всілякі блокади нашого експорту, коли ти платиш за газ дуже високі ціни й усе одно вони скорочують постачання газу на 60% без будь-яких причин – то що це за стратегічне партнерство?" - зауважила Санду..
Путіна вона назвала "людиною, яка почала війну, і в ній гинуть дуже багато невинних людей", а РФ - "державою, де людське життя нічого не варте".
- Раніше президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна хоче якнайшвидше вступити до ЄС, оскільки остерігається загрози з боку Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.65
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе