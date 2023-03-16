У Молдові перейменували державну мову на румунську
Молдовський парламент схвалив рішення щодо перейменування державної мови з молдовської на румунську: 58 депутатів підтримали ініціативу
Про це пише Newsmaker.
У всьому законодавстві Молдови словосполучення "румунська мова" займе місце "молдовських мов", зокрема замінять словосполучення "офіційна мова", "державна мова" та "рідна мова".
Також протягом 30 днів з моменту набрання чинності закону органи державної влади, до повноважень яких належить прийняття, затвердження чи видання нормативних актів, внесуть необхідні зміни.
За законопроєкт у другому читанні проголосували 58 народних депутатів.
Зазначається, що після голосування депутати ПАС встали з вигуками "Браво". "Вітаю. Це голосування трохи запізніле", – ствердив голова парламенту Ігор Гросу.
- Нагадаємо, Журналісти отримали документ "Стратегічні цілі Російської Федерації в Республіці Молдова", згідно з ним РФ планувала встановити контроль над політикою Молдови до 2030 року
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.17
Купівля 38.17Продаж 38.94
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 41
- Актуальне
- Важливе