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До 2023 року РФ планувала встановити політичний контроль над Молдовою, - розслідування

15 березня, 2023 середа
12:22
Світ Молдова

Журналісти отримали документ "Стратегічні цілі Російської Федерації в Республіці Молдова", згідно з ним РФ планувала встановити контроль над політикою Молдови до 2030 року

Про це мовиться в спільному розслідуванні журналістів  RISE (Молдова), Delfi (Естонія), Kyiv Independent (Україна), Belarusian Investigative Center (Білорусь), Yahoo News (США), Süddeutsche Zeitung (Німеччина), Westdeutscher Rundfunk (Німеччина), Expressen (Швеція), Frontstory (Польща) та VSquare та інших фахівців сфери.

Журналісти отримали документ "Стратегічні цілі Російської Федерації в Республіці Молдова", згідно з ним Росія планувала взяти Молдову під політичний контроль до 2030 року.

Стратегія будувалась на трьох сферах впливу: військово-політичній, економічній та гуманітарній.

"Мета не в тому, щоби підступно анексувати країну, а щоби посилити проросійський вплив у Молдові, передусім для запобігання пронатівським, проєвропейським тенденціям. Кремль розглядає Молдову радше як орієнтований на Росію буфер, аніж частину Російської імперії. Як і з Грузією, мова більше про те, щоби поставити знак "стоп" для Заходу та всіляко перешкоджати вступу країни до ЄС і НАТО", – прокоментував  документ співрозмовник журналістів із розвідки Молдови. 

Стверджується, що цілями стратегії було:

  • Протистояння впливу НАТО і ЄС на Молдову;
  • Втягнення Молдови в ОДКБ та інші міжнародні проєкти під егідою РФ;
  • "Врегулювання придністровського конфлікту" за посередництва Росії на основі особливого статусу Придністров’я;
  • Посилення проросійських настроїв у суспільстві через інформаційний вплив та освітні програми, протидія "румунізації". 

Зокрема мовиться про економічний тиск на Молдову як один із основних важелів впливу на країну:

"Молдова відома високою залежністю від російського газу і піддавалася неодноразовим та тривалим торговим ембарго з боку РФ. Відповідно до політичних цілей і з визнаним використанням Росією газу як політичної зброї, економічна частина плану продовжує фокусуватися на постачанні російського газу. Це дозволить зберегти односторонню залежність Молдови від Росії та ще більше обтяжити її населення постачанням газу за завищеними цінами та погрозами його відключення, особливо взимку, як це було досі, навіть за часів проросійських урядів", - пояснив Yahoo News Влад Лупан, колишній представник Молдови в ООН, ознайомившись із документом.

Іншим важливим завданням для Кремля було також завадити обмеженню діяльності російських ЗМІ в країні та створити мережу лояльних до себе громадських організацій, як Молдавсько-російський діловий союз, заснований експрезидентом Ігорем Додоном.  

Зазначається, що документ був підготовлений тим же управлінням, яке розробило аналогічну стратегію щодо планів Росії з захоплення Білорусі.

  • Нагадаємо, раніше аналітичний центр "Досьє" повідомляв, що Кремль планує захопити Білорусь до 2030 року. Війна в Україні трохи пригальмувала процес поглинання Білорусі Росією, але не зупинила його.
Росія
Молдова
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