Про це повідомляє аналітичний центр "Досьє".

Аналітики вивчили документ "Стратегічні цілі Російської Федерації на білоруському напрямку", відповідно до якого глобальна мета Кремля — встановити домінування російської мови над білоруською, підлаштувати білоруське законодавство під російське та підпорядкувати собі суспільно-політичне, наукове та культурне життя Білорусі. Кожну з цілей планувалося досягти до 2022, 2025 та 2030 років.

"Ключову роль у планах Кремля відіграє Союзна держава — саме через неї Росія збирається наростити свої сили у Білорусі", - зазначає "Досьє".

"Крім гармонізації торговельно-економічних відносин, Росія до 2030 року планує встановити контроль у військово-політичному секторі Білорусі. До завдань російської розвідки входить обмежити вплив "націоналістичних і прозахідних" сил, завершити реформу білоруської Конституції з урахуванням інтересів РФ, закріпити проросійські настрої у військових і політичних елітах і серед населення", - додають аналітики.

Також росіяни планують узяти під контроль освіту в Білорусі й до 2030 року відкрити там пункти здачі ЕГЭ (единый государственный экзамен, аналог українського ЗНО). Крім того, Росія має намір відкривати свої наукові та культурні центри в різних містах РБ.

За даними аналітиків, війна в Україні трохи пригальмувала процес поглинання Білорусі Росією, але не зупинила його.