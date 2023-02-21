Кремль планує захопити Білорусь до 2030 року, – аналітики
Кремль планує захопити Білорусь до 2030 року. Війна в Україні трохи пригальмувала процес поглинання Білорусі Росією, але не зупинила його
Про це повідомляє аналітичний центр "Досьє".
Аналітики вивчили документ "Стратегічні цілі Російської Федерації на білоруському напрямку", відповідно до якого глобальна мета Кремля — встановити домінування російської мови над білоруською, підлаштувати білоруське законодавство під російське та підпорядкувати собі суспільно-політичне, наукове та культурне життя Білорусі. Кожну з цілей планувалося досягти до 2022, 2025 та 2030 років.
"Ключову роль у планах Кремля відіграє Союзна держава — саме через неї Росія збирається наростити свої сили у Білорусі", - зазначає "Досьє".
"Крім гармонізації торговельно-економічних відносин, Росія до 2030 року планує встановити контроль у військово-політичному секторі Білорусі. До завдань російської розвідки входить обмежити вплив "націоналістичних і прозахідних" сил, завершити реформу білоруської Конституції з урахуванням інтересів РФ, закріпити проросійські настрої у військових і політичних елітах і серед населення", - додають аналітики.
Також росіяни планують узяти під контроль освіту в Білорусі й до 2030 року відкрити там пункти здачі ЕГЭ (единый государственный экзамен, аналог українського ЗНО). Крім того, Росія має намір відкривати свої наукові та культурні центри в різних містах РБ.
За даними аналітиків, війна в Україні трохи пригальмувала процес поглинання Білорусі Росією, але не зупинила його.
- Улітку 2022 року радник керівника ОП Михайло Подоляк казав, що Росія втягує Білорусь у війну, щоб поглинути її.
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