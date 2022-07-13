Про це повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у твітер.

"Потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі – поглинання РБ та окупація російськими z-zомбі", - написав Подоляк.

Нагадаємо, білоруські військові провели ротацію особового складу й техніки на кордоні з Україною.

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