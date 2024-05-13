Defense Express: удар по багатоповерхівці в Білгороді здійснила армія РФ

Про це він розповів в етері Еспресо

"Варто почати з відео, на якому зафіксовано сам момент вибуху. Для зручності розділимо момент вибуху і будемо розглядати відео зі сторони Харкова та Воронежа. Сам момент вибуху був зафіксований на камеру саме зі сторони Харкова. Втім, потім зʼявились кадри з іншого боку - зі сторони Воронежа. І ситуація стала на свої місця. Важливо наголосити, що на перших кадрах з Харківської сторони є провал, немає секції будинку, але всі вікна цілі. На доволі ж рідкісних кадрах вибуху в будинку зі сторони Воронежа набагато більші пошкодження. Там вибиті вікна, пошкоджені гаражі та понівечена дорога. Отже, вибух у будинку був зі сторони Воронежа", - пояснив Катков.

Експерт наголосив, що інших варіантів, окрім того, що обстріл був здійснений російською армією, немає

"Скоріше за все, в будинок прилетіло десь між другим та третім поверхом. Про це свідчать окремі кадри та стоп-кадри з відео вибуху. Самої вирви ж немає. Те, що це не була балістична ракета доводить той факт, що в будинку цілий дах. Що саме прилетіло - поки що невідомо. Росіяни знайшли уламки, які начебто схожі на ракету С-300 чи С-400. Думаю, що нам не вдасться дізнатись, що саме прилетіло по будинку в Білгороді. Однак, те що обстріл здійснила армія РФ - 100% факт. Інших варіантів просто немає”" - додав він.