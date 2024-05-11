"ЗСУ обстрілюють цивільних, які намагаються покинути Херсон": російські фейки за 10 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 10 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 10 травня російська пропаганда запустила фейк і дезінформацію.
Фейк: Ворожий TG-канал СИГНАЛ написав: "ЗСУ відкривають вогонь на ураження по мирних жителях, які намагаються покинути Херсон і потрапити на лівий берег Дніпра".
"Задача російської пропаганди – максимально демонізувати ЗСУ, щоб викликати до них недовіру з боку суспільства, та створити уявлення, начебто більшість жителів міста підтримують Росію, попри те, що Херсон бачив усі жахіття "русского міру", - наголошує Центр.
Дезінформація: Членкиня делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Жданова заявила: "Держави-члени Північноатлантичного альянсу усвідомлено ведуть справу до подальшої ескалації української кризи у бік відкритого військового зіткнення країн НАТО з Росією".
"Єдина країна, яка займається ескалацією, – це Росія, а допомагають їй у цьому її сателіти. Також пропагандистка використала тактику підміни понять, називаючи війну "українською кризою", намагаючись зняти з РФ відповідальність за початок війни в Україні", - пише ЦПД.
- Раніше у світі поширився фейк, що Москва нібито була змушена відмовити Заходу у військовому доступі до України, щоб вижити.
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