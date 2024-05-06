"Москва була змушена відмовити Заходу у військовому доступі до України, щоб вижити": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 6 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 6 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 6 травня у світі з'явився один антиукраїнський фейк та одна маніпуляція.
Маніпуляція: У статті для норвезького видання Steigan.no автор написав: "Москва була змушена відмовити Заходу у військовому доступі до України, щоб вижити. Якби США увійшли в Україну, Захід перетнув би "найчіткішу з усіх червоних ліній", за словами тодішнього посла Бернса… Попри це, США продовжували нарощувати свою військову присутність в Україні. США фактично хотіли спровокувати війну з Росією в Україні – війну, яку Україна ніколи не зможе виграти".
Спростування: Такі заяви є класичною тактикою російської пропаганди, спрямованою на перекладання провини за початок війни на США. Таким чином автор намагається створити у читачів хибне враження, що США змусили Росію вдертися в Україну. Насправді російське вторгнення було зумовлене імперіалістичним апетитом кремля, і будь-яка допомога, яку Вашингтон надавав Києву з 2014 року, була спрямована на те, щоб допомогти Україні протистояти незаконній агресії Росії.
Дезінформація: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці у X (Twitter)написав: "Байден несе відповідальність за 1000 загиблих українців щодня. Це його проксі-війна. Він відмовився від миру, коли Росія та Україна мали взаємоприйнятну мирну угоду, готову до підписання".
Спростування: Блогер намагається звинуватити союзника України у злочині, який насправді скоює Росія - невиправданому вбивстві українців. Це також класична маніпуляція російської пропаганди, яка спрямована на демонізацію українських партнерів та відбілювання репутації РФ. Фактично Росія є єдиною стороною конфлікту, яка відмовляється від миру, продовжуючи свій кривавий наступ на Україну та ракетні обстріли українського мирного населення.
- 4 травня стало відомо, що російська пропаганда поширює у мережі фейкову заяву Олександра Сирського, який буцімто заявив, що "призовник має підтверджувати інвалідність у бою".
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