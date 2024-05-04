"Сирський заявив, що призовник має підтверджувати інвалідність у бою": росіяни запустили новий фейк
Російська пропаганда поширює у мережі фейкову заяву Олександра Сирського, який буцімто заявив, що "призовник має підтверджувати інвалідність у бою"
Про це попереджає Центр стратегічних комунікацій.
"Головнокомандувач ЗСУ заявив, що українські призовники мають підтверджувати інвалідність у бою", - таку інформацію ширять прокремлівські Telegram-канали.
Насправді генерал Олександр Сирський не робив такої заяви.
"Ці слова є плодом уяви російських пропагандистів у рамках кампанії із дискредитації Збройних Сил України та його командування", - наголошує Spravdi.
- Швейцарський псевдоексперт Жак Бо підігрує російській пропаганді та просуває фейк, що Україну не чекають ні в НАТО, ні в ЄС.
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