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Війна з Росією: хроніка
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"Сирський заявив, що призовник має підтверджувати інвалідність у бою": росіяни запустили новий фейк

4 травня, 2024 субота
23:40
Війна з Росією Олександр Сирський
Зміст

Російська пропаганда поширює у мережі фейкову заяву Олександра Сирського, який буцімто заявив, що "призовник має підтверджувати інвалідність у бою"

Про це попереджає Центр стратегічних комунікацій.

"Головнокомандувач ЗСУ заявив, що українські призовники мають підтверджувати інвалідність у бою", - таку інформацію ширять прокремлівські Telegram-канали.

Насправді генерал Олександр Сирський не робив такої заяви.

"Ці слова є плодом уяви російських пропагандистів у рамках кампанії із дискредитації Збройних Сил України та його командування", - наголошує Spravdi.

  • Швейцарський псевдоексперт Жак Бо підігрує російській пропаганді та просуває фейк, що Україну не чекають ні в НАТО, ні в ЄС.
Теги:
Суспільство
Світ
мобілізація
фейк
пропаганда
російські фейки
Олександр Сирський
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