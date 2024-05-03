"Україну не чекають ні в НАТО, ні в ЄС": швейцарський псевдоексперт просуває проросійський фейк
Швейцарський псевдоексперт Жак Бо підігрує російській пропаганді та просуває фейк, що Україну не чекають ні в НАТО, ні в ЄС
Про це попереджає Центр стратегічних комунікацій.
"Усі обіцянки прийняти Україну в НАТО та ЄС – це не більше, ніж пусті слова, оскільки Київ ніколи не відповідав вимогам ні того, ні іншого союзу", - таку думку висловив експрацівник розвідки Швейцарії полковник Жак Бо в інтерв'ю Dialogue Works.
За словами швейцарського псевдоексперта, у НАТО на Україну не чекають, тому що тоді її доведеться захищати, а ЄС наша країна не потрібна, адже інші країни-члени буцімто не хочуть вкладатися в її відновлення.
"Жак Бо – чергова "балакуча голова" на службі Кремля. Цей псевдоексперт постійно з'являється в пропагандистських російських медіа. Він розповідає про "велич Путіна", "міць Росії", "паніку на Заході", "втому від України" – стандартний темник роспропаганди", - пояснює Spravdi.
Жак Бо справді колись служив у швейцарській армії, працював в структурах ООН. Але, як пише Центр, сумнівну славу йому принесли безсоромна проросійська пропаганда і поширення конспірологічних теорій. Псевдоексперт виправдовує всі дії путінського режиму.
- 3 травня іноземні ЗМІ поширювали фейки, що воїни ЗСУ спалили опудало Дональда Трампа, а голова ЦРУ у 2014 році нібито ініціював війну в Україні.
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