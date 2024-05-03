"ЗСУ спалили опудало Трампа, а голова ЦРУ у 2014 році ініціював війну в Україні": фейки світових ЗМІ за 3 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 3 травня у світі з'явилося два великих обмани про Україну.

Фейк: Малайзійський конспіролог Ян Майлз Чонг розмістив на своїй сторінці в Х відео, на якому ЗСУ спалюють опудало Дональда Трампа, стверджуючи, що через нього затримали військову допомогу Україні й що він за це поплатиться.

"На згаданому відео розміщено водяний знак українського TG-каналу "Труха", однак подібних матеріалів на вказаному ресурсі немає. Росіяни створюють такі фейки, щоб викликати вороже ставлення у прихильників кандидата в президенти США Дональда Трампа до України", - з'ясували в ЦПД.

Дезінформація: Канадський журналіст Аарон Мате на своїй сторінці у X написав: "Андрій Теліженко, колишній український урядовець, стверджує, що був свідком зустрічі у квітні 2014 року, на якій тодішній голова ЦРУ Джон Бреннан заохочував лідерів українського уряду після перевороту розпочати наступ на Донбас і пообіцяв підтримку США. Україна розпочала наступ одразу після зустрічі з Бреннаном. Війна, що розпочалася, забрала понад 14 тис. життів до вторгнення РФ у лютому 2022 року".

"Журналіст, посилаючись на колишнього дипломата, який просуває антиукраїнські наративи, маніпулює інформацією, намагаючись зобразити Україну ініціатором конфлікту на сході, що розпочався у 2014 році. Насправді саме РФ вторглася у східні регіони України у 2014-му, тому будь-які дії українських військових були спрямовані на захист української території та її жителів від російської агресії", - пише Центр.