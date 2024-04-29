"Україна готується розпочати перемовини з РФ у червні": ЦПД спростував російський фейк

Про це заявив Центр протидії дезінформації.

"Поширюється дезінформаційна теза, ніби "Зеленський анонсував початок укладання миру з РФ у червні 2024 року". Насправді президент заявив: "Світова більшість повинна примусити РФ до миру та може це зробити. Саме в червні може початися шлях до справедливого миру", - зазначили в ЦПД.



Вказується, що Зеленський говорив про саміт щодо Формули миру у Швейцарії, який стане майданчиком для обговорення майбутнього мирного процесу, однак РФ не братиме участі у заході, тому про жодне укладання миру не йдеться.

"Подібного роду меседжі допомагають ворогу у його намаганнях посіяти занепадницькі настрої в українському суспільстві", - наголосили в ЦПД й закликали українців довіряти лише офіційним джерелам інформації.