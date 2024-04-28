Україна виконала всі необхідні умови для початку перемовин щодо вступу в ЄС, тепер свої зобов'язання має виконати сторона Євросоюзу, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей рік має принести для нашої країни "результат із Євросоюзом". За його словами, Україна виконала всі необхідні умови для початку перемовин щодо вступу в ЄС
Про це він заявив під час вечірнього звернення 28 квітня.
"Пам’ятаємо, що нам має принести цей рік у політичному сенсі. Це і результат із Євросоюзом. Україна виконала всі необхідні умови для реального початку перемовин щодо вступу, і тепер свої зобов’язання має виконати сторона Євросоюзу", - сказав президент.
Також він зауважив, що Україна готується до першого, "інавгураційного", Саміту миру, який пройде у червні.
"Наша команда зараз, а разом із нею й команди ключових партнерів працюють, щоб Саміт став дійсно глобальним. Точно можемо сказати: усі континенти будуть представлені - різні частини світу, різні погляди на глобальний розвиток. Але всі вони об’єднані однаковим визнанням того, що Статут ООН та базові міжнародні конвенції є обовʼязковими документами для кожної держави світу, в тому числі й такої, як Росія, де царює божевілля", - додав Зеленський.
Він наголосив, що світова більшість повинна і може примусити Росію до миру.
"Саме у червні може початися шлях до справедливого миру. Готуємось і до саміту НАТО, який відбудеться цього літа. Потрібен сильний політичний сигнал - Альянс не має боятися власної сили та ховатися від власних основ. Кожна країна, яка поділяє спільні цінності та готова реально їх захищати, заслуговує на запрошення в Альянс", - сказав український президент.
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- 24 квітня Володимир Зеленський заявив, що, за даними розвідки, Росія має конкретний план щодо зриву Саміту миру.
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