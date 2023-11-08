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Єврокомісія рекомендує розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС

8 листопада, 2023 середа
13:29
Суспільство Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

У вівторок, 8 листопада, Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС

Про це на пресконференції у Брюсселі сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Суспільне".

Вона зазначила, що Україна, попри війну, проводить глибокі реформи та вже виконала "понад 90% кроків", наданих минулого року.

"Україна продовжує поставати з величезними труднощами і трагедією, спровокованими агресивною війною Росії. І все ж українці глибоко реформують країну, навіть коли вони ведуть війну, яка має для них екзистенціальне значення", - сказала вона.

За її словами, основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, у суспільному житті. Вона також відзначила прийняття нового закону про медіа та прогрес щодо національних меншин.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

7 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив: важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. 

Також віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розповіла, що Київ домовляється про вступ в ЄС з Угорщиною та Румунією, які висловлюють застереження щодо прав своїх етнічних меншин у нашій країні.

ЗМІ повідомляють, що Україна отримає 8 листопада рекомендацію щодо початку переговорів, але будуть висунуті додаткові умови. А 14-15 грудня на саміті ЄС буде прийнято рішення, чи розпочати з Україною переговори про членство.

26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС.

28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз.

31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів.

4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

Напередодні редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Юзвяк повідомив, що Європейський Союз, ймовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але "з певними умовами".

Станом на початок листопада Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

Світ
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Єврокомісія
євроінтеграція
Світ про Україну
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