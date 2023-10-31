Україна почне переговори про вступ до ЄС цьогоріч, якщо не буде форс-мажорів, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна впевнено рухається до відкриття переговорів про вступ до Євросоюзу уже цього року
Це він зазначив в ефірі телемарафону.
У цьому контексті Кулеба сказав, що найближчими днями можна буде побачити події та новини, що матимуть позитивний ефект.
"Українська влада працювала над тим, щоб виконати все, що потрібно з нашого боку. Президент контролював це... Якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Наразі ми впевнено рухаємося до цієї мети, але деталі я не буду розкривати", - наголосив міністр.
Що відомо про вступ України до ЄС
28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.
У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.
За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.
7 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.
8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року.
Також віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розповіла, що Київ домовляється про вступ в ЄС з Угорщиною та Румунією, які висловлюють застереження щодо прав своїх етнічних меншин в нашій країні.
ЗМІ повідомляють, що Україна отримає 8 листопада рекомендацію щодо початку переговорів, але будуть висунуті додаткові умови. А 14-15 грудня на саміті ЄС буде прийнято рішення, чи розпочати з Україною переговори про членство.
26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні у грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС.
28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності у рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз
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