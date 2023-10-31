Україна почне переговори про вступ до ЄС цьогоріч, якщо не буде форс-мажорів, - Кулеба

Це він зазначив в ефірі телемарафону.

У цьому контексті Кулеба сказав, що найближчими днями можна буде побачити події та новини, що матимуть позитивний ефект.

"Українська влада працювала над тим, щоб виконати все, що потрібно з нашого боку. Президент контролював це... Якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Наразі ми впевнено рухаємося до цієї мети, але деталі я не буду розкривати", - наголосив міністр.