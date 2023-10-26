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Будьмо на боці сучасної Європи: Зеленський закликав  розпочати переговори про вступ України в ЄС

26 жовтня, 2023 четвер
20:18
Суспільство ЄС - Україна

Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності у рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив, звертаючись до учасників засідання Європейської ради на рівні лідерів держав ЄС.

"Шлях кожної нації в ЄС – це робота, ґрунтована на заслугах і на інституційному розвитку. Україна виконує таку роботу. Повністю. Навіть попри повномасштабну війну, ми не просимо винятків із загальних правил. Україна практично реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії - і рішення, які були простіші, і рішення, які були складними для політиків", - заявив президент.

Він зазначив, що Україна розраховує на єдність у відповідь – на рішення про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз.

"Це ваше рішення стане одним із найсильніших у цьому десятилітті й багато в чому визначить увесь подальший шлях Євросоюзу. Або виграє вся наша з вами Європа – разом з Україною, разом із Молдовою, а в перспективі разом із Грузією та Білоруссю, – або виграє минуле. Я впевнений, ви всі на боці сучасної Європи", - додав Зеленський.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Також віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розповіла, що Київ домовляється про вступ в ЄС з Угорщиною та Румунією, які висловлюють застереження щодо прав своїх етнічних меншин в нашій країні.

Україна отримає 8 листопада важливий звіт від Європейської комісії, який покаже, наскільки вона готова до початку переговорів про членство в ЄС.

Володимир Зеленський
Вступ в ЄС
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