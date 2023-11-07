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ЄС підтримає початок переговорів про вступ з Україною й Молдовою, - ЗМІ

7 листопада, 2023 вiвторок
00:28
Вступ в ЄС ЄС - Україна

Європейський Союз, імовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але з певними умовами

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у соцмережі Х.

За даними Джозвяка, попереднє рішення ухвалили очільники офісів єврокомісарів, які представляють усіх 27 держав-членів ЄС, на зустрічі в понеділок, присвяченій розширенню.

"Завтра продовжаться переговори щодо фінальних деталей, але основні передумови вже зрозумілі: щодо України й Молдови – відкрити переговори про вступ до ЄС (ймовірно, у березні 2024-го) щодо Грузії – надати статус кандидата з умовами для переходу до наступного кроку", – написав він.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

7 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. 

Також віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розповіла, що Київ домовляється про вступ в ЄС з Угорщиною та Румунією, які висловлюють застереження щодо прав своїх етнічних меншин у нашій країні.

ЗМІ повідомляють, що Україна отримає 8 листопада рекомендацію щодо початку переговорів, але будуть висунуті додаткові умови. А 14-15 грудня на саміті ЄС буде прийнято рішення, чи розпочати з Україною переговори про членство.

26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС.

28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз.

31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів.

4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить поблажок на шляху до членства у Європейському Союзі.

Суспільство
Україна
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