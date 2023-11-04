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"Україна не просить для себе поблажок", - Зеленський про вступ до ЄС

4 листопада, 2023 субота
15:56
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Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не просить поблажок на шляху до членства у Європейському Союзі

Про це він сказав на спільній з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції.

"Навіть у час повномасштабної війни Україна не зупиняється на шляху необхідних державі реформ. Ми чітко розуміємо, що членство в ЄС є визнанням відповідного інституційного розвитку кожної країни та базується на конкретних заслугах у захисті європейських правил життя", - сказав президент.

За його словами, саме тому Україна не просить для себе жодних поблажок на шляху до ЄС та виконує всі рекомендації Єврокомісії, які були надані Україні.

"Рекомендації, необхідні для початку переговорів щодо членства, ми реалізували. Це стосується і верховенства права, і захисту людських прав та свобод національних спільнот, більшої прозорості в роботі державних інституцій та посилення нашої держави, антикорупційної інфраструктури", - заявив він.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

7 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. 

Також віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розповіла, що Київ домовляється про вступ в ЄС з Угорщиною та Румунією, які висловлюють застереження щодо прав своїх етнічних меншин у нашій країні.

ЗМІ повідомляють, що Україна отримає 8 листопада рекомендацію щодо початку переговорів, але будуть висунуті додаткові умови. А 14-15 грудня на саміті ЄС буде прийнято рішення, чи розпочати з Україною переговори про членство.

26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС.

28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз.

31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів.

Україна
ЄС
Вступ в ЄС
Урсула фон дер Ляєн
Світ про Україну
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