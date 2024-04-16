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"Маємо оптимістичні прогнози": Стефанішина про затвердження переговорної рамки щодо вступу України в ЄС

16 квітня, 2024 вiвторок
20:24
Суспільство Ольга Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина поділилася прогнозами щодо затвердження переговорної рамки про вступ України до ЄС

Про це повідомляє кореспондентка "Еспресо" Катерина Галко. 

Стефанішина зазначила, що український уряд має чіткі домовленості з європейськими інституціями й орієнтується щодо затвердження рамки на червень.

"Ми розклали чіткий календар подій, і тому ми на червень орієнтуємось, що лідери затвердять переговорну рамку і вже наступного тижня я перебуватиму в Брюсселі на зустрічі міністрів закордонних справ, які вже в червні мають ухвалити таке рішення, тому прогнози у нас достатньо оптимістичні", - сказала вона.

Також міністерка зазначила, що Україна працює як із країнами, які підтримують нашу державу на шляху до євроінтеграції, так і з тими, що мають упередження.

"В першу чергу ми працюємо з державами-членами Європейського Союзу, а це і наші країни, які підтримують, а також країни, які мають певні застереження. Нещодавно відбулися переговори зі Словаччиною, як раз за результатами переговорів прем’єрів сьогодні мають терміновий запит на консультації щодо підтримки цієї пропозиції, так само маємо консультації з Угорщиною і маємо оптимістичні прогнози, але за умови, що ми маємо працювати на 100", - розповіла Стефанішина.

  • 8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.
  • 21 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.
  • 22 лютого президент Зеленський сказав, що мета України - почати переговори про вступ до ЄС до червня.
  • 11 березня повідомлялося, що Європейська комісія має ухвалити рішення щодо представлення переговорної рамки про вступ України до ЄС протягом трьох днів.
Теги:
Україна
ЄС
євроінтеграція
Вступ в ЄС
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