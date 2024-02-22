Засвідчили необхідність схвалення переговорних рамок про вступ України до ЄС: Зеленський провів розмову з Мішелем

Про це повідомив глава держави у телеграм-каналі.

"Поінформував співрозмовника про виконання Україною чотирьох законодавчих кроків, необхідних для підготовки оцінки Європейської комісії в березні 2024 року. Констатували необхідність швидкого схвалення відповідних переговорних рамок, необхідних для фактичного початку перемовин, як це було узгоджено торік у грудні", - зазначив Зеленський.

Також він подякував "за всебічну підтримку з боку Євросоюзу із самого початку повномасштабного вторгнення, зокрема за вчорашню домовленість щодо запровадження 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Це правильний сигнал решті світу".

Водночас президент обговорив з очільником Європейської ради ситуацію на польсько-українському кордоні: Зеленський акцентував, що Україна готова до консультацій, аби розв’язати проблему справедливо й швидко.

Глава держави розповів, що в кінці поспілкувався з Мішелем про підготовку ювілейного 25-го саміту Україна - ЄС.