Засвідчили необхідність схвалення переговорних рамок про вступ України до ЄС: Зеленський провів розмову з Мішелем
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Сторони засвідчили необхідність швидкого створення рамок, які потрібні для фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС
Про це повідомив глава держави у телеграм-каналі.
"Поінформував співрозмовника про виконання Україною чотирьох законодавчих кроків, необхідних для підготовки оцінки Європейської комісії в березні 2024 року. Констатували необхідність швидкого схвалення відповідних переговорних рамок, необхідних для фактичного початку перемовин, як це було узгоджено торік у грудні", - зазначив Зеленський.
Також він подякував "за всебічну підтримку з боку Євросоюзу із самого початку повномасштабного вторгнення, зокрема за вчорашню домовленість щодо запровадження 13-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Це правильний сигнал решті світу".
Водночас президент обговорив з очільником Європейської ради ситуацію на польсько-українському кордоні: Зеленський акцентував, що Україна готова до консультацій, аби розв’язати проблему справедливо й швидко.
Глава держави розповів, що в кінці поспілкувався з Мішелем про підготовку ювілейного 25-го саміту Україна - ЄС.
- 21 лютого президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів.
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