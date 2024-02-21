Переговорна рамка щодо вступу України в ЄС буде готова на початку літа, - фон дер Ляєн

Про це вона повідомила під час пресконференції у Брюсселі.

На думку президентки Єврокомісії, переговорна рамка "навряд чи буде готова" до початку виборів у Євросоюзі, які відбудуться в червні цього року.

"Ми робимо чудовий прогрес щодо процесу скринінгу. Це дуже добре. І ми працюємо над переговорними рамками. Моє найкраще припущення, що вони будуть готові не перед європейськими виборами, а після них, тому що я бачу розвиток різних переговорних позицій. Це потребуватиме часу. Але я думаю, що десь улітку, на початку літа ми будемо готові", - сказала фон дер Ляєн.

Узгодження таких рамок - це один із кроків, який потрібно зробити для початку переговорів про вступ до блоку.