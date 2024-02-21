Переговорна рамка щодо вступу України в ЄС буде готова на початку літа, - фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка для вступу України до ЄС буде готова на початку літа - після європейських виборів
Про це вона повідомила під час пресконференції у Брюсселі.
На думку президентки Єврокомісії, переговорна рамка "навряд чи буде готова" до початку виборів у Євросоюзі, які відбудуться в червні цього року.
"Ми робимо чудовий прогрес щодо процесу скринінгу. Це дуже добре. І ми працюємо над переговорними рамками. Моє найкраще припущення, що вони будуть готові не перед європейськими виборами, а після них, тому що я бачу розвиток різних переговорних позицій. Це потребуватиме часу. Але я думаю, що десь улітку, на початку літа ми будемо готові", - сказала фон дер Ляєн.
Узгодження таких рамок - це один із кроків, який потрібно зробити для початку переговорів про вступ до блоку.
- 9 лютого під час засідання Кабінету міністрів України було затверджено план заходів з виконання рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів щодо членства України в ЄС.
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