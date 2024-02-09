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Уряд затвердив план виконання рекомендацій Єврокомісії для вступу в ЄС

9 лютого, 2024 п'ятниця
22:52
Суспільство Україна ЄС

У п'ятницю, 9 лютого, під час засідання Кабінету міністрів України було затверджено план заходів з виконання рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів щодо членства України в ЄС

Про це йдеться у заяві віцепремʼєр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Стефанішина зазначила, що документ містить понад 100 сторінок та покликаний "структурувати та обʼєднати зусилля органів влади як для виконання рекомендацій Єврокомісії" для підготовки та участі у переговорному процесі зі вступу України до ЄС.

Згідно з документом, передбачається понад 350 заходів щодо виконання рекомендацій Єврокомісії та рекомендацій за усіма переговорними розділами відповідно до кластерного підходу, строки їх виконання, відповідальних органів державної влади та алгоритм моніторингу реалізації положень плану.

"Ми маємо на меті продовжувати динамічний темп на шляху до членства в ЄС, тому йдемо на крок вперед, адже план заходів сформовано з урахуванням того, що Єврокомісія здійснюватиме оцінку прогресу України в межах Пакета розширення ЄС за період з червня 2023 року по червень 2024 року. Маємо бути готові заздалегідь", - підсумувала віцепремʼєр-міністр.

Що відомо про вступ України до ЄС

8 листопада 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна успішно просувається шляхом європейської інтеграції та веде жорстоку боротьбу за європейські цінності, тож членство України в ЄС означатиме її остаточну перемогу. 

Згодом прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що вважає Україну неготовою до членства в Євросоюзі, але не блокуватиме початок перемовин щодо вступу. Водночас прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав розпочати перемовини до кінця 2023 року.

14 грудня 2023 року Єврорада вирішила розпочати переговори щодо вступу України до Європейського Союзу.

Теги:
Україна
Кабмін
ЄС
Вступ в ЄС
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