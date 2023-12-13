"Стане остаточною перемогою": фон дер Ляєн закликала Європарламент відіграти вирішальну роль у вступі України в ЄС

Про це вона сказала під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту, присвяченому підготовці до Європейської ради 14-15 грудня, передає Укрінформ.

"Україна бореться не лише проти загарбника, але й за Європу. І приєднання до нашої європейської родини стане остаточною перемогою для України. І у цьому ми маємо відіграти вирішальну роль", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що рівно два роки тому саме у Страсбурзі Європарламент вперше обговорював концентрацію російських військ біля кордонів України. За її словами, Путін спричинив величезний біль ні в чому не винним українцям, а також спричинив європейцям своїм енергетичним шантажем.

"Разом із цим болем ми також маємо пам’ятати світло, що було продемонстровано протягом цих темних днів. Мужність українського спротиву. Радість тих, хто був звільнений від російської окупації. Солідарність усього континенту, який постав на боці України. Це світло приніс, перш за все, народ України, але також Європа, яка була рішучою та об’єднаною. Українці вистояли також завдяки європейцям, які відкрили для них свої серця й домівки, а також завдяки фінансовій та військовій допомозі Євросоюзу й непохитній підтримці Європарламенту", - сказала президентка Єврокомісії.

Вона зауважила, що коли Росія вдерлася до України, багато хто думав, що Київ паде протягом днів. Проте Україна вибила Росію з половини територій, які були захоплені.

"Поза полем бою Фінляндія стала членом НАТО, Швеція стане невдовзі. Україна на шляху до членства в ЄС. Кремль позбавив сам себе доступу до західної економіки та до нашої інноваційної системи, і потрапив у залежність від Китаю. Тож Путін не лише не досяг своїх стратегічних цілей, він також наклав драматичну ціну на власну країну", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

Пізніше Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС.

28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз. 31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів. А 4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

Станом на початок листопада Єврокомісія вважала повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

8 листопада Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС.

Зеленський 27 листопада провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він сказав, що Україна виконає всі рекомендації щодо початку перемовин про вступ до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій.

Вже 8 грудня президент України підписав чотири євроінтеграційні закони: підписання відбулося в день ухвалення Верховною Радою. Згодом Верховна Рада проголосувала за звернення до європейських держав та інституцій щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до ЄС на засіданні Європейської Ради 15 грудня.