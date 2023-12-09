Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Парламент закликає євроінституції підтримати відкриття переговорів щодо членства України в ЄС

Парламент закликає євроінституції підтримати відкриття переговорів щодо членства України в ЄС

9 грудня, 2023 субота
11:30
Суспільство Україна ЄС

Верховна Рада проголосувала за звернення до європейських держав та інституцій щодо підтримки відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу на засіданні Європейської Ради 15 грудня

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що за рішення проголосували 292 депутати.

"Верховна Рада України звертається до національних парламентів та урядів держав – членів Європейського Союзу, інституцій Європейського Союзу і закликає: підтримати прагнення України щодо вступу до Європейського Союзу шляхом прийняття рішення про відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі під час засідання Європейської Ради 15 грудня 2023 року відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз", - йдеться у рішенні.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

7 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС. 

28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз. 31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів. А 4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

Станом на початок листопада Єврокомісія вважала повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

8 листопада Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС.

Володимир Зеленський 27 листопада провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він сказав, що Україна виконає всі рекомендації щодо початку перемовин про вступ до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій.

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 грудня, підписав чотири євроінтеграційні закони: підписання відбулося в день ухвалення Верховною Радою.

Світ
Україна
Верховна Рада
ЄС
Вступ в ЄС
Світ про Україну
Читайте також:
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
8 грудня, 2023 п'ятниця
Ворог відновив потенціал крилатих ракет: Ігнат про нічну атаку
Румунія нацменшини вступ України в ЄС
9 грудня, 2023 субота
Румунія відреагувала на ухвалення змін до українського закону про нацменшини
Верховна Рада
8 грудня, 2023 п'ятниця
Рада ухвалила закон про збільшення чисельності НАБУ
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.74
    Купівля 36.74
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
9 грудня
12:05
Верховна Рада
Рада підтримала законопроєкт про удосконалення процедур суддівської кар’єри
12:00
Херсон
Ввечері окупанти обстріляли Херсон: поранили жінку, пошкодили житлові будинки та інфраструктуру
12:00
OPINION
Борислав Береза
США дадуть гроші. Але невідомо коли
11:58
Ярослав Юрчишин
Верховна Рада призначила Ярослава Юрчишина головою Комітету з питань свободи слова
11:51
Оновлено
безпілотник, дрон
Російська армія вдарила по Бериславу: 1 загиблий, ще одна людина поранена
11:21
Оновлено
Автодорога
Закриття станцій метро у Києві: МВС пояснило, як буде організовано рух транспорту на найбільш завантажених ділянках доріг
10:56
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Україна розслідує понад 3 тис. воєнних злочинів проти дітей, - генпрокурор
10:11
Маріуполь
Росіяни масово розширюють оборонні споруди біля окупованого Маріуполя, - Андрющенко
10:06
OPINION
Петро Олещук
Європейська віра в ЗСУ та Україну зіграла злий жарт вже з самою Україною
09:58
Раян О'Ніл
У 82 роки помер голлівудський актор Раян О'Ніл
09:40
Disney
Через нерівність в оплаті праці: 9 тис. жінок подали позов до суду проти компанії Disney
09:38
Бустерна доза
МОЗ: В Україні зараз достатньо вакцин від COVID-19
09:35
Ексклюзив
Турнікети на війні можуть врятувати життя
В Україні у кожного п'ятого військового з ампутованими кінцівками був посттурнікетний синдром, - волонтерка Корчинська
09:07
санкції США
Іранські офіцери, чиновники Китаю, лідери ІДІЛ у Конго: США запровадили санкції проти громадян у 13 країнах за порушення прав людини
09:00
Огляд
Ніколас Мадуро
Венесуела vs Гаяна: чи можлива поява нової гарячої точки у світі та чим це зашкодить Україні
08:54
Ніколас Мадуро
Президент Венесуели Мадуро підписав укази про анексію регіону Гаяни
08:35
окупанти
"Голосуватимуть не люди, а будинки": перед виборами президента РФ окупанти на Луганщині перевіряють населення, - ОВА
08:23
штучний інтелект
В ЄС узгодили проєкт щодо регулювання штучного інтелекту
08:23
Ексклюзив
на фото: галерея
У тимчасово окупованій Новій Каховці ворог затягує ланцюги тотального контролю, - мер
08:05
OPINION
Юрій Касьянов
Нам потрібне дієздатне Командування дальніх безпілотних бомбардувань
08:01
Огляд
Корисний Шварц, початок перемоги та реабілітація Галичини – 5 книг, де розплутують клубок минулого
07:49
Оновлено
втрати окупантів
Армія РФ за добу втратила 6 танків, 11 бронемашин і 900 військових, - Генштаб
07:40
КНДР
КНДР оголосила про намір запустити ще кілька супутників-шпигунів
07:28
колії
Як протести на кордоні підштовхують Укрзалізницю до змін
07:25
У Києві демонтують пам'ятник Миколі Щорсу
У центрі Києва почали демонтаж пам'ятника радянському діячу Щорсу
07:09
Ракети Precision Strike Missile (PrSM)
Військові США отримали перші високоточні ракети PrSM на заміну ATACMS
06:42
Експрем’єр Бурунді Ален-Гійом Буньйоні
В африканській Бурунді експрем'єра засудили до довічного ув'язнення за спробу вбивства президента
06:19
Протест українців у Фінляндії
У Фінляндії українці вийшли на протест проти відмови екстрадувати бойовика РФ Петровського
06:00
Ізраїль Палестина
Єврокомісія у 2024 році надасть Палестині 125 млн євро
05:36
Авдіївка
В ISW розповіли про активні атаки росіян поблизу Авдіївки
05:08
Естонія
Україна та Естонія домовились виробляти роботизовані оборонні системи
04:40
Гітанас Науседа
Президент Литви закликав Захід вимагати у РФ повернення українських дітей
04:12
Марін Ле Пен
Справу про ймовірне зловживання коштами ЄС Марін Ле Пен передали до суду
03:44
Джо Байден та Сі Цзіньпін
США закликають Китай відновити військові переговори, - Білий дім
03:16
війна з росією окуповані території культура пропаганда
У РФ планують побудувати на окупованій території України "музей СВО", - Центр нацспротиву
02:48
скраплений газ
У ЄС досягли згоди щодо санкцій проти скрапленого газу з РФ
02:20
авіакомпанія, Россия, Росія, РФ, транспорт
У грудні трапилось 11 інцидентів з літаками авіакомпанії "Россия", - ЗМІ
01:52
Угорщина - ЄС
У ЄС є "план Б" на випадок вето Орбана на рішення про допомогу Україні
01:24
Радбез ООН
ООН ухвалила резолюцію про припинення вогню в Газі: США наклали вето
00:56
Оновлено
Олімпійська збірна РФ
МОК допустив росіян на Олімпіаду-2024: Україна, Естонія та Литва засудили рішення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV