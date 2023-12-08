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Зеленський підписав низку євроінтеграційних законів, прийнятих сьогодні

8 грудня, 2023 п'ятниця
19:57
Суспільство Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 8 грудня, підписав чотири євроінтеграційні закони: підписання відбулося в день ухвалення Верховною Радою

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

Йдеться про закон №10203-1, який передбачає збільшення граничної чисельності штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 працівників.

Також президент підписав закон №10262, який дозволяє НАЗК перевірку майна посадовців, яке вони придбали до призначення на державну посаду. 

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Крім того, Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон №10288-1 про врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах та закон №10060, який передбачає виведення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зі структури Офісу генпрокурора, проте лише частково скасовує деякі норми "правок Лозового".

Ухвалення цих законів було вимогою Єврокомісії, оскільки вони важливі для євроінтеграції України.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

7 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС. 

28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз. 31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів. А 4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

Станом на початок листопада Єврокомісія вважала повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

8 листопада Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС.

Володимир Зеленський 27 листопада провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він сказав, що Україна виконає всі рекомендації щодо початку перемовин про вступ до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій.

Україна
ЄС
Єврокомісія
Володимир Зеленський
Вступ в ЄС
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