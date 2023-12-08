ВР проголосувала за виведення САП зі структури Офісу генпрокурора

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Вказано, що законопроєкт №10060 було прийнято в цілому. За нього проголосували 298 депутатів.

Він передбачає організацію Спеціальної антикорупційної прокуратури в окремий орган прокуратури, вдосконалення процедури конкурсного відбору на адміністративні посади в САП та посади прокурорів. Крім того, буде створена окрема процедура дисциплінарних проваджень щодо прокурорів САП і визначений механізм підзвітності керівництва САП, який ґрунтується на оцінці ефективності діяльності відомства.

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Прийняття цього законопроєкту було однією з основних вимог МВФ, Єврокомісії та послів G7.

Водночас у законопроєкті не лише частково скасували деякі норми "правок Лозового". На скасуванні останніх наполягали посли G7.