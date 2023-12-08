Рада ухвалила закон про збільшення чисельності НАБУ

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко.

Зазначається, що 332 українські депутати підтримали законопроєкт #10203-1 про збільшення граничної чисельності штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 працівників.

"Законопроєкт передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році - на 100 посад; у 2025 році - на 100 посад; у 2026 році - на 100 посад", - пояснив Железняк.