Рада ухвалила закон про збільшення чисельності НАБУ
Верховна Рада України у п'ятницю, 8 грудня, проголосувала за законопроєкт щодо збільшення чисельності Національного антикорупційного бюро
Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко.
Зазначається, що 332 українські депутати підтримали законопроєкт #10203-1 про збільшення граничної чисельності штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 працівників.
"Законопроєкт передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році - на 100 посад; у 2025 році - на 100 посад; у 2026 році - на 100 посад", - пояснив Железняк.
- Комітет з питань антикорупційної політики у середу, 6 грудня, рекомендував Верховній Раді України прийняти в другому читанні законопроєкт щодо посилення кадрового потенціалу НАБУ та повноважень НАЗК.
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