Комітет Ради схвалив законопроєкти про збільшення штату НАБУ та повноважень НАЗК до другого читання

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що Комітет з питань антикорупційної політики рекомендував Верховній Раді України прийняти в другому читанні і в цілому урядовий проєкт Закону "Про внесення змін до Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України".

"Законопроєкт спрямований на посилення інституційної спроможності НАБУ, зокрема, на посилення його кадрового потенціалу задля підвищення ефективності та результативності виконання завдань в частині попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності", - пояснив Мельничук.

Так, проєктом закону пропонується збільшити граничну чисельність штату Національного антикорупційного бюро України з 700 до 1000 осіб, передбачивши, зокрема, збільшення кількості осіб начальницького складу з 500 до 750 осіб.

Також враховуючи обмежені можливості фінансування в умовах правового режиму воєнного стану, пропонують реалізувати вищезазначені положення шляхом передбачення у прикінцевих та перехідних положеннях законопроєкту забезпечення Кабміном поетапного проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних 100 посад у 2024, 2025 і 2026 роках.

Крім того, цього ж дня Комітет Ради рекомендував прийняти в другому читанні проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської Комісії щодо України".

Цим законопроєктом пропонується внести зміни до статей 51-1, 51-3 Закону щодо приведення у відповідність до висновків Єврокомісії щодо України, в частині скасування обмежень повноважень НАЗК стосовно продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби, без шкоди для правил, що застосовуються до національної безпеки під час воєнного стану.