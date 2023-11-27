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Зеленський запевнив Урсулу фон дер Ляєн, що Україна виконає всі рекомендації Єврокомісії до засідання Євроради

27 листопада, 2023 понедiлок
20:30
Світ на фото Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 листопада, провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн – перед засіданням Євроради, що відбудеться в грудні

Про це Зеленський зазначив у своєму телеграм-каналі. 

"Обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ до ЄС. Запевнив, що Україна виконає всі рекомендації до грудневого засідання Європейської ради, включно з тими, що стосуються прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій", – написав Зеленський.

Як додали в Офісі президента України, Зеленський подякував за позитивну оцінку виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. Також він поінформував про ухвалені в першому читанні законопроєкти, які спрямовані на подальше посилення антикорупційної інфраструктури. 

Окрім того, Зеленський сказав, що найкращим сигналом сталої підтримки України з боку Євросоюзу буде схвалення багаторічної програми допомоги обсягом 50 млрд євро. А рішення про початок переговорів щодо членства України в ЄС, як додав він, "стане потужною мотивацією для українців, які майже два роки продовжують боротьбу за свою свободу та спільні демократичні цінності".

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

7 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив: важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. 

Також віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розповіла, що Київ домовляється про вступ в ЄС з Угорщиною та Румунією, які висловлюють застереження щодо прав своїх етнічних меншин у нашій країні.

ЗМІ повідомляють, що Україна отримає 8 листопада рекомендацію щодо початку переговорів, але будуть висунуті додаткові умови. А 14-15 грудня на саміті ЄС буде прийнято рішення, чи розпочати з Україною переговори про членство.

26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС. 28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз. 31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів. А 4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

Станом на початок листопада Єврокомісія вважала повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

8 листопада Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС

Україна
ЄС
Володимир Зеленський
Вступ в ЄС
Європейська комісія
Європейська рада
Урсула фон дер Ляєн
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