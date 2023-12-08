НАЗК матиме повноваження перевіряти майно держслужбовців, набуте до вступу на посаду
8 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволяє НАЗК перевірку майна посадовців, яке вони придбали до призначення на державну посаду. Цей законопроєкт є вимогою Єврокомісії
Про це повідомляє депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко.
За законопроєкт проголосували 308 народних депутатів.
Гончаренко пояснює, що в ньому йдеться про скасування обмежень повноважень НАЗК стосовно продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби, без шкоди для правил, що застосовуються до національної безпеки під час воєнного стану.
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Він підкреслює, що цей законопроєкт також є вимогою Єврокомісії і важливий для євроінтеграції.
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