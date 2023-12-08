НАЗК матиме повноваження перевіряти майно держслужбовців, набуте до вступу на посаду

Про це повідомляє депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко.

За законопроєкт проголосували 308 народних депутатів.

Гончаренко пояснює, що в ньому йдеться про скасування обмежень повноважень НАЗК стосовно продовження перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби, без шкоди для правил, що застосовуються до національної безпеки під час воєнного стану.

Читайте також: Вступ України до ЄС: що відомо про виконання вимог Єврокомісії

Він підкреслює, що цей законопроєкт також є вимогою Єврокомісії і важливий для євроінтеграції.