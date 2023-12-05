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НАЗК 11 грудня відкриє публічний доступ до реєстру декларацій

5 грудня, 2023 вiвторок
13:33
Економіка

Національне агентство з питань запобігання корупції 11 грудня відкриє публічний доступ до реєстру декларацій. Упродовж двох тижнів розпочнеться їх перевірка

Про це в коментарі Еспресо розповів очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

"Міністерство юстиції має заюстувати порядок відбору декларацій для повних перевірок. Це відбудеться упродовж двох тижнів, і ми запустимо повні перевірки декларацій", - заявив він.

"Моніторинг способу життя ми (НАЗК, - ред.) здійснювали навіть у війну і результатом цього є виявлені випадки необґрунтованих активів, незаконного збагачення народних депутатів і працівників інших органів. У тому числі - правоохоронних", - додав Новіков.

За даними руху "Чесно", лише 38 народних депутатів добровільно подали декларацію за 2022 рік.

Електронне декларування в Україні: що відомо

18 березня 2016 року набув чинності Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру".

У серпні Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про запуск системи електронного декларування. Згодом Європейський союз закликав якомога швидше сертифікувати систему е-декларування в Україні.

Вже у 2020 році, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, Конституційний суд України скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування статків. У Зеленського назвали загрозою безвізу і євроінтеграції рішення КСУ щодо антикорупційної інфраструктури та анонсували "ініціативу, щоб відновити ефективну роботу системи".

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції заявив, що розгляд судом антикорупційних законів у закритому режимі порушує Конституцію. Згодом НАЗК закрила реєстр е-декларацій на виконання рішення КСУ.

Президент Зеленський після термінового засідання РНБО заявив, що система е-декларування в Україні працюватиме. Уряд зобов'язав НАЗК невідкладно відновити доступ до реєстру е-декларацій.

У жовтні четверо суддів Конституційного суду не підтримали скасування електронного декларування всіх посадовців. Того ж року у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який мав би відновити електронне декларування в Україні попри рішення Конституційного суду.

У січні 2023 року посли Групи семи та Європейського Союзу заявили про очікування від України затвердження антикорупційної програми. У лютому вони закликали український парламент відновити електронне декларування.

26 липня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що в Україні потрібно відновити електронне декларування якнайшвидше та закликав фракції підтримати відповідний законопроєкт на найближчому пленарному засіданні.  

27 липня ВР у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає відновлення електронного декларування. 5 вересня його було ухвалено в цілому. Однак документом передбачено відкриття декларацій лише через рік. Згодом на сайті президента з'явилася петиція з вимогою ветувати закон.

12 вересня Зеленський наклав вето на закон і заявив, що реєстри мають бути відкриті негайно.

Читайте також: Що не так з відкриттям е-декларацій та чи може Рада не підтримати правку Зеленського. Пояснюємо

Комітет ВР з питань антикорупційної політики на засіданні 18 вересня підтримав пропозиції президента Володимира Зеленського до закону про відновлення е-декларування.

20 вересня Верховна Рада України 341 голосом "за" підтримала негайне відкриття декларацій чиновників, а президент Володимир Зеленський 10 жовтня підписав його.

Україна
НАЗК
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